Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş açıklaması: Buranın gerçek sahipleri bellidir

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;

Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir

Taşınmaz mal komisyonundan sonra buralar sahiplerini bulur. Sahiplerini bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur. Artık bir adım atalım diyoruz. Uluslararası bakış KKTC'yi adil paylaşımda muhatap almamıştır.

"BURANIN GERÇEK SAHİPLERİ BELLİDİR"



Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugün Kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir.

Gösterilen ilgi sebebiyle teşekkür ederim. Bu vesileyle Ersin Beyi tebrik ediyorum. Yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum.