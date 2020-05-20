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  3. Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Kadir Suresi'nin 3. Ayeti'nin bulunduğu bir görsele de yer verdi.


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