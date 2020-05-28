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  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:35 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların devam edip etmeyeceği ana gündem maddesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda Haziran ayında atılacak normalleşme adımlarının ele alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Video konferans ile 9’uncu kez gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda Haziran ayı itibarıyla hangi normalleşme adımlarının atılacağı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası giriş çıkış yasağı ile 65 yaş ile 20 yaş altına uygulanan kısıtlama kararları gibi birçok konunun değerlendirileceği öğrenildi.


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