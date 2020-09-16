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  • Başkan Erdoğan'dan Japonya'nın yeni başbakanı Yoşihide'ye tebrik mesajı
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:51 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Japonya'nın yeni başbakanı Yoşihide'ye tebrik mesajı

Başkan Erdoğan'dan Japonya'nın yeni başbakanı Yoşihide'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga'ya tebrik mektubu gönderdi.

Başkan Erdoğan, Japonya’nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başbakan,

Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla Zat-ı Alilerini Milletim, Hükümetim ve şahsım adına içtenlikle tebrik ediyor ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890’da Kushimoto’da “Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi” ile atılmıştır. Zat-Alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur.

Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, Zat-ı Alilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum.

Japonya’nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izliyoruz.

Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum.

Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda Zat-ı Aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım.

Bu vesileyle, sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum." ifadelerine yer verildi. 

<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

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