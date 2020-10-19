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19 Ekim 2020 Pazartesi 21:18 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Bosna Hersek bağımsızlık mücadelesinin büyük kahramanı, Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü için paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü sebebiyel bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Rahmetle, hürmetle, özlemle... Aliya İzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.

<p> İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cum

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