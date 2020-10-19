Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü sebebiyel bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Rahmetle, hürmetle, özlemle... Aliya İzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.