Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama

Son dakika haberleri... İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Deprem ile ilgili Başkan Erdoğan'da resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK"



İzmir'deki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

