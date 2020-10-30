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30 Ekim 2020 Cuma 16:02 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan depreme ilişkin, deprem bölgesinde gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Son dakika haberleri... İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Deprem ile ilgili Başkan Erdoğan'da resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

İzmir'deki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

<p>İzmir'de şiddeti deprem hissedildi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,

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