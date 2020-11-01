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  • Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür
01 Kasım 2020 Pazar 13:33 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından ülkelerin bayraklarıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
<p>İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan

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