Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Çağ kapatıp çağ açan; siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren, tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümünü kutluyorum.

Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline gelmiştir.

Her köşesinde tarihin izlerini barındıran, eşsiz eserleriyle geçmiş ile günümüzü buluşturan nadide şehrimiz, kahraman ecdadımızın mirası olan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletlerimizin de timsalidir.

Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan; doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla şairlere, yazarlara ve sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, günümüzde ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak gelişmesini sürdürmekte, dünyanın en gözde şehirleri arasında sayılmaktadır.

Sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün Türkiye’yi 2023 hedeflerine, 2053’e, 2071’e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir.

İstanbul'un Fethi’nin 566. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.