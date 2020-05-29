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  3. Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı!
29 Mayıs 2020 Cuma 15:08 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı!

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, “Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.


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