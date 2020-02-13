Başkan Erdoğan'dan İş Bankası hisseleri için talimat: Bir an önce Meclis gündemine getirin

İş Bankası'nın CHP tarafından yönetilen hisseleri tartışmalarının arkasında bir partinin, ticari kurumun hisselerini yönetmesinin Siyasi Partiler Yasasına aykırı olması bulunuyor. AK Parti'nin konuyla ilgili yaptığı çalışma son MKYK'da gündeme geldi ve kapsamlı bir tartışma yapıldı. MKYK üyelerine, Atatürk'ün mirası, darbe ve muhtıralar sonrasında bu konuda yapılan uygulamalar detaylı olarak anlatıldı. Atatürk'ün, aslında hisselerin halka bırakılmasını amaçladığını, bugünkü tablonun ise bunu yansıtmadığı belirtildi.

"BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİ, YASAL HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre ayrıca, "Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yasalar ve ilgili mevzuat bir partinin böyle bir siyasi faaliyet içinde olmasını engelliyor. Bu yanlışın düzeltilmesi, yasal hale getirilmesi gerekiyor" denildi. Başkan Erdoğan da toplantıda, bu konunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Gerekli çalışmaları hızla tamamlayıp, hazırlığı yapıp bir an önce Meclis gündemine getirin" diye konuştu.

HAZİNE BU HİSSELERİ YÖNETECEK, GELİR ELDE ETMEYECEK

Yapılacak yasal düzenleme ile ilgili MKYK'ye bilgi verildi. Buna göre birkaç alternatif bulunsa da en yakın olasılık CHP'nin yönetiminde bulunan hisselerin Hazine'ye bırakılması. Hazine, şu anda olduğu gibi bu hisseleri yönetecek. Herhangi bir gelir elde etmeyecek. Hisselerden gelen gelir ilgili kurumlara aktarılmaya devam edilecek.