Başkan Erdoğan'dan İnfaz Kanunu açıklaması

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

YARGI REFORMU HATIRLATMASI

Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum.

Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

Kamu vicdanını gözeterek hazırladık. Bize gelir gelmez hızla inceleyerek Resmi Gazete'de yayınlamak suretiyle hayata geçireceğiz.

CEZAEVLERİNDE ÖNLEMLER ALINDI

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir.