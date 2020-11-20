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20 Kasım 2020 Cuma 15:04 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı: Hayırlı Cumalar

Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı: Hayırlı Cumalar

Başkan Erdoğan Twitter Fleet özelliğini kullanan ilk siyasi oldu. Başkan Erdoğan, Twitter'ın yeni başlayan "hikaye" özelliğinde Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımı yaptı.

Twitter Fleet özelliğinin Türkiye’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

TWITTER FLEETS NEDİR?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

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