Başkan Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir, hazırlıklarımız tamam

Başkan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Sözlerimin hemen başında dün akşam Manisa’da meydana gelen depremden dolayı tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum.

Geçtiğimiz hafta, ülkemiz bunca sıkıntıyla boğuşurken, birilerinin ısrarla “FET֒nün siyasi ayağı” ve bununla bağlantılı bir şekilde yeni darbe teşebbüsü tartışması açmasının gerisindeki sinsiliğe dikkat çekmiştim. Maalesef, aynı tartışmanın hala sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz.

Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde büyümesinde güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul eden ona savaş açan kendim ve AK Parti'dir. Ve şunu da çok açık söyleyeyim, bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede görüşemediği anlaşamadığı tek isim Erbakan hocamızdır. Onunla hiç bir zaman bir araya gelmemiştir. Hergün birileri çıkıp ahkam kesmeye çalışıyor. FETÖ'ye en küçük şekilde dokunmamışlar. Eşi başörtülü kim varsa onları tasviye etmeye çalışmışlardır. Din düşmanlığı yapılmazsına biz de milletimizde rıza gösteremez. Bunlar FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra FETÖ'ye arka çıkarak ne kadar omurgasız olduklarını göstermişlerdir.

Liderler içinde ilişkisi olmayan tek Erbakan hocamızdı. Diğer görüşenlerin de irtibatları üst düzeydi. Vesayet tüm gücüyle üstümüzez gelirken gereken tedbirleri öncesinden almaya başladık.

Bunlarla mücadelemiz 2010 yılında başlamıştır.

CHP dahil olmak üzere yıllarca irticayla mücadele diye Müslüman avına çıkanların tek bir gün FETÖ ile mücadele ettiği görülmemiştir.

Kasım Gülek'ten Ecevit'e kadar hepsi bu örgütün figüranı olmuştur ve son figüranlık rolü Kılıçdaroğlu'na verilmiştir.

Gezi Davası'ndaki tartışmalı beraat kararlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, Gezi sivil bir kalkışmaya dönüşmüştü. Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı.Gezi olayları, Darbeler, muhtıralar,terör saldırıları ve FETÖ'nün darbe girişimi gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" diyerek sert çıktı.

“SURİYE’DE DESTANSI BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ”

Sadece sınır güvenliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye’de, gerçekten destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekât bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz.

“İDLİB HAREKÂTI ARTIK BİR AN MESELESİ”

Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib’de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya’da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.

“REJİME VE ONU CESARETLENDİRENLERE İDLİB’İ BIRAKMAYACAĞIZ”

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.

“3. SONDAJ GEMİMİZİ DE ALDIK, BU YIL SONDAJA BAŞLAMASINI PLANLIYORUZ”

Bir başka müjdemiz de sondaj gemilerimizle ilgili. Fatih ve Yavuz’un ardından, üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz.