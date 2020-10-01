Başkan Erdoğan'dan idama ilişkin düzenleme ve Bahçeli'nin AYM çağrısı hakkında açıklama

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturum sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, idama ilişkin düzenleme ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"İDAMLA İLGİLİ KARAR BANA GELİRSE ONAYLARIM"

İdama ilişkin düzenleme hakkında konuşan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım."

BAHÇELİ'NİN AYM ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili "Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım." yorumunu yaptı.

"BİZ NE YAPACAĞIMIZI PAŞİNYAN'A SORACAK DEĞİLİZ"

Başkan Erdoğan, Paşinyan'ın "Türkiye müdahil olmasın" sözlerine ilişkin ise, "Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik." ifadelerini kullandı.