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  3. Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret!

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret!

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği toplantının ardından, Çengelköy'deki bir restorana uğradı.

Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Makamı yakınında yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan, müzeden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı.

AA

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