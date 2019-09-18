Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: İki hafta içinde sonuç çıkmazsa...

Başkan Erdoğan Suriye'de güvenli bölge konusunda önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, 'Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile biliyorsunuz Astana Zirvesini beraber gerçekleştirdik. Üçlü zirvede Suriye ile ilgili çok önemli kararlar aldı. Suriye’deki insani ve siyasi krizlerin çözümü bakımından önemli kararlar aldık. Büyük bir göç dalgası potansiyelini de içinde barındıran İdlib’teki durumla ilgili de görüş birliğine varıldı. İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi planımızı uygulayacağız. İcraat bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa ülkelerinden hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor' dedi.