Başkan Erdoğan'dan gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı: Arkanızda Türkiye var
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.
Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.