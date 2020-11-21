Başkan Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünyanın iyi bir imtihan veremediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır."

G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.

Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Ayrıntılar geliyor...