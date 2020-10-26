Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı
Gündemde yer alan güncel haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepkisini sürdüren Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı geldi. Spor basını milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasını konuştu. Yeni projesi için imaj değiştiren Ahmet Kural herkesi şaşırttı. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 26 Ekim 2020 tarihli haber turumuzda.
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Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı
"SATIN ALMAYIN"
Beştepe'de konuşan Başkan Erdoğan, İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepkisini sürdürdü. Vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Fransız mallarını asla satın almayın" dedi.
Bakan Albayrak: Ekonomimiz büyüme patikasında
SON VERİLERİ PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel ekonomiye dair son verileri paylaştı. Türkiye'nin büyüme patikasına girdiğini söyledi.
e-Noter uygulaması hayata geçti
SIRA DERDİNE SON
Adalet Bakanlığı zaman kaybının önüne geçmek ve noterlerin iş yükünü azaltmak için "e-noter" uygulamasını hayata geçirdi. Artık herhangi bir işlem için uygulama üzerinden istenilen noterden randevu alınabilecek.
İlham Aliyev'den orduya "temkinli ol" talimatı
YİNE ATEŞKES İHLALİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesinin ardından halka hitap etti. Orduya, tahriklere kapılmama talimatı verdiğini söyledi.
Acil çağrılar 112'de birleşiyor
TARİH BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil hizmet çağrılarının gelecek yıl haziran ayından itibaren 112'de birleştirileceğini söyledi.
SPOR GÜNDEMİ
Trabzonspor, Abdullah Avcı’yı göreve getiriyor
KARAR VERİLDİ
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.
Burak Yılmaz’dan beklenmedik hareket
AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille’in Nice’e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Yılmaz’ın hocası Christophe Galtier’e ağır küfürler ettiği duyuldu.
Mustafa Cengiz’e Fatih Terim baskısı
"YOLLARI AYIRIN"
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Newton’dan taraftarları kızdıran açıklama
"GEÇEN SENEKİ BAŞARI..."
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Yeni projesi için imaj değiştirdi
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Oyuncu Ahmet Kural, yeni projesi için imaj değiştirdi. Kural'ın "Bundan sonra böyle" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!
BENZİNCİDE PANİK ANLARI
Ünlü manken Deniz Akkaya ve Survivor yarışmasıyla ünlenen sunucu Hakan Hatipoğlu Akatlar'daki bir benzincide görüntülendi. Objektifleri fark eden ikilinin panik anları dikkat çekti.
Vildan Atasever gönlünü Mehmet Erdem'e kaptırdı
İLK GÖRÜNTÜ
Geçtiğimiz ay nişanlısından ayrılan Vildan Atasever, gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptırdı. İkili, ilk kez görüntü verdi.
Ünlü oyuncu huzuru köy hayatında buldu
"HEP HAYALİMDİ"
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde, 12 yıl önce satın aldığı arazide, hayalini kurduğu ceviz bahçesini kuran oyuncu Burak Hakkı "huzuru köy hayatında buldum" dedi.
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
BERKER YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Tanya, Berker ve Uğur'un eleme finali oynadığı 25 Ekim bölümünde yarışmaya veda eden isim Berker oldu.