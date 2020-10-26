Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

"SATIN ALMAYIN"

Beştepe'de konuşan Başkan Erdoğan, İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepkisini sürdürdü. Vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Fransız mallarını asla satın almayın" dedi.

Bakan Albayrak: Ekonomimiz büyüme patikasında

SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel ekonomiye dair son verileri paylaştı. Türkiye'nin büyüme patikasına girdiğini söyledi.

e-Noter uygulaması hayata geçti

SIRA DERDİNE SON

Adalet Bakanlığı zaman kaybının önüne geçmek ve noterlerin iş yükünü azaltmak için "e-noter" uygulamasını hayata geçirdi. Artık herhangi bir işlem için uygulama üzerinden istenilen noterden randevu alınabilecek.

İlham Aliyev'den orduya "temkinli ol" talimatı

YİNE ATEŞKES İHLALİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesinin ardından halka hitap etti. Orduya, tahriklere kapılmama talimatı verdiğini söyledi.

Acil çağrılar 112'de birleşiyor

TARİH BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil hizmet çağrılarının gelecek yıl haziran ayından itibaren 112'de birleştirileceğini söyledi.

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı’yı göreve getiriyor

KARAR VERİLDİ

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz’dan beklenmedik hareket

AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille’in Nice’e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Yılmaz’ın hocası Christophe Galtier’e ağır küfürler ettiği duyuldu.

Mustafa Cengiz’e Fatih Terim baskısı

"YOLLARI AYIRIN"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.

Newton’dan taraftarları kızdıran açıklama

"GEÇEN SENEKİ BAŞARI..."

Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Yeni projesi için imaj değiştirdi

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Oyuncu Ahmet Kural, yeni projesi için imaj değiştirdi. Kural'ın "Bundan sonra böyle" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

BENZİNCİDE PANİK ANLARI

Ünlü manken Deniz Akkaya ve Survivor yarışmasıyla ünlenen sunucu Hakan Hatipoğlu Akatlar'daki bir benzincide görüntülendi. Objektifleri fark eden ikilinin panik anları dikkat çekti.

Vildan Atasever gönlünü Mehmet Erdem'e kaptırdı

İLK GÖRÜNTÜ

Geçtiğimiz ay nişanlısından ayrılan Vildan Atasever, gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptırdı. İkili, ilk kez görüntü verdi.

Ünlü oyuncu huzuru köy hayatında buldu

"HEP HAYALİMDİ"

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde, 12 yıl önce satın aldığı arazide, hayalini kurduğu ceviz bahçesini kuran oyuncu Burak Hakkı "huzuru köy hayatında buldum" dedi.

MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

BERKER YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Tanya, Berker ve Uğur'un eleme finali oynadığı 25 Ekim bölümünde yarışmaya veda eden isim Berker oldu.