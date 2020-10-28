Başkan Erdoğan'dan Fransız Charlie Hebdo rezaletine sert tepki... Trabzonspor, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı... İşte günün özeti

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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Başkan Erdoğan'dan Fransız Charlie Hebdo rezaletine sert tepki

"HEDEF SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLER"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda batıdaki İslam düşmanlığına tepkisini sürdürdü. Fransız Charlie Hebdo dergisinin kendisini hedef alan çirkin kapağına ilişkin konuşan Erdoğan, “hedef şahsımız değil, savunduğumuz değerler” dedi.

Ekonomik güven endeksi ekimde 92.8'e yükseldi

GÜVEN ARTIŞ KAYDETTİ

Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte, mayıs ayından itibaren hızla toparlanmaya başlayan ekonomik güven endeksi v tipi toparlanma serisini devam ettirdi. Ekonomik güven endeksi ekimde 92.8'e yükseldi.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı

"SALDIRILARI BOŞA ÇIKARIYORUZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan önemli konuların altını çizdi. Türkiye'ye yönelik saldırı cephesinin genişlediğini, sayısının ve dozunun arttığını vurgulayan Erdoğan, "saldırı dalgasını birer birer boşa çıkarıyoruz" dedi.

İşgalci Ermenistan misket bombalarıyla sivilleri vurdu

20 ŞEHİT 60 YARALI

İşgalci Ermenistan sivillere saldırıları sürdürüyor. Bu kez de Berde kent merkezi vuruldu. Yine misket bombaları kullanıldı. En az 20 kişi şehit oldu, 60 kişi yaralandı.

Zehir tacirlerine ağır darbe

BİN 400 GÖZALTI VAR

Başkentte narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Son bir ayda yapılan operasyonlarda bin 400 zehir taciri gözaltına alındı.

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in konuğu PSG

İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, grubundaki ikinci maçında bu akşam PSG'yi konuk ediyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya. Avcı, bugün Trabzon'a gelecek.

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak’tan Oliveira’yı istedi

PORTO'DA FORMA GİYİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi.

Ozan Kabak’a bir İngiliz devi daha talip oldu

MİLLİ STOPERİMİZ RADARDA

Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ı isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

7'İNCİ HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a büyük şok!

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'la 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı sürüyor. Akkuş'a kasten yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama

"NİCE YENİ MACERALARA"

Stilist Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Dizer'in "Daha nice maceralara, seninle... " notu büyük beğeni aldı.

Demet Özdemir 4 milyon liraya ev aldı

KİRADAN KURTULDU!

Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı. Oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.

Nicole Kidman'dan çocuklarına Instagram yasağı

"TEKNOLOJİ İNSANI DEĞİLİM "

53 yaşındaki Hollywood yıldızı Nicole Kidman, kızlarının Intagram hesabı açmalarına izin vermeyeceğini açıkladı. Kidman, "Ben bir teknoloji insanı değilim" diyerek samimiyetiyle dikkat çekti.

Sertab Erener, Bodrum'da çöp toplayıp isyan etti

"UTANIYORUM İNSAN OLMAKTAN"

Ünlü sanatçı Sertab Erener, Bodrum'da eline aldığı poşetlerle çöp topladı. Erener, "Bu çok büyük bir ayıptır. Utanıyorum insan olmaktan” diyerek isyan etti.