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29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:54 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:03

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle alakalı paylaşılan videolu iletiyi retweet etti. 'Gönlümüz bir soframız bir' hashtaginin yer aldığı iletide, 'Fatih Sultan Mehmet'in, 566 yıl önce şanlı bir zaferle fethettiği kadim İstanbul'un gençlerinin tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selamı var!' ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle alakalı paylaşılan videolu iletiyi retweet etti.

"Gönlümüz bir soframız bir" hashtaginin yer aldığı iletide, "Fatih Sultan Mehmet'in, 566 yıl önce şanlı bir zaferle fethettiği kadim İstanbul'un gençlerinin tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selamı var!" ifadesine yer verildi.

İleti ekinde yer alan videodaki gençler, "Dünyanın kalbi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı din, dil ve ırktan insanların barış içinde yaşadığı, Peygamberimizin fetih müjdesine nail olan, ramazanın manevi iklim ve coşkusunu hep birlikte yaşadığımız kadim şehir İstanbul'dan, İstanbul'un gençleri olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selam yolluyoruz." mesajını seslendirdi.

AA

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