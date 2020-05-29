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  3. Başkan Erdoğan'dan Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı
29 Mayıs 2020 Cuma 19:12 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanan "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih" için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Fatih Sondaj Gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, paylaşımda yer alan grafikte ise Erdoğan'ın, şu sözleri yer aldı:

"Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyeler diliyorum."

Fatih gemisinin, Ayasofya kadrajında çekilmiş fotoğrafının yer aldığı grafikte gemiye ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki geminin, 12 bin metre sondaj derinliğine sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca 6. nesil üst düzey teknolojisi ve aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemide 200'den fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.


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