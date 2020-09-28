Başkan Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu programı sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi'ne geçti. Burada esnafı ziyaret eden Başkan Erdoğan, esnafla bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında kestaneciden kestane alan Başkan Erdoğan, aldığı kestaneyi bir çocuğa ikram etti.