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  • Başkan Erdoğan'dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu
27 Ekim 2020 Salı 16:25 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak taziyelerini bildirdi.

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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