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Başkan Erdoğan'dan eski bakan Şevket Kazan'a ziyaret

Başkan Erdoğan'dan eski bakan Şevket Kazan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

(AA)

 

 

 

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