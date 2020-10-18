18 Ekim 2020 Pazar 20:18 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı
Başkan Erdoğan, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı kutladı.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Ersin Tatar kazandı.
Başkan Erdoğan, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.
Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.