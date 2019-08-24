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  3. Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut'un babasına taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut'un babasına taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut'un babasına taziye telefonu

Başkan Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut´un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, "Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut´u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulut'un araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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