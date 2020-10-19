Başkan Erdoğan'dan eğitim öğretimde dikkat çeken reform mesajı
Gündemde yer alan güncel haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. "Topyekün bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor" diyen Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek. Magazin gündeminde gözler bu ikiliye çevrildi. Burak Deniz Didem Soydan aşkı belgelendi. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 15 Ekim 2020 tarihli haber turumuzda.
Editör:
Başkan Erdoğan'dan eğitim öğretimde dikkat çeken reform mesajı
İKİ UNSURA DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Topyekün bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, buna mani olan batıcılığa ve sapkın ideolojilere dikkat çekti.
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tatar
OYLARIN 51,69'UNU ALDI
KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51, 69'unu aldı.
Metropolleri kana bulayacaklardı
4 TERÖRİST YAKALANDI
Metropollere saldırı için eğitilen 4 PKK'lı terörist jandarmanın Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı.
Borsa İstanbul'un büyük başarısı
EN HIZLI BÜYÜYEN BORSA
Borsa İstanbul, büyük bir başarıya imza attı ve dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği belirtildi.
13 köy daha işgalden kurtarıldı
"ERMENİSTAN'A KARŞILIK VERİLDİ"
Azerbaycan ordusu ilerliyor. Cebrail'de 13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini duyurdu.
SPOR GÜNDEMİ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor
HEDEF GALİBİYET
Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak
MENAJERİ AÇIKLADI
Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Pelkas attığı golle Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı
İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde
DEV MAÇTA FORMA GİYECEKLER
Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti
PAYLAŞIM GELDİ
Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen ve ilişkilerini kabul eden oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan ilk kare geldi.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine yapamadı!
İHANET İDDİALARI
Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, birkaç ay içinde yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra barışan çift yine yapamadı, bu ayrılığa ihanetin sebep olduğu iddia edildi.
Bergüzar Korel'den SMA hastalarına yardım edenlere teşekkür
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarında paylaştığı SMA hastalarına yardım kampanyasına destek verenlere Instagram’dan teşekkür etti.
Adele'in babası komşusundan şikayetçi oldu!
"ŞARKILARINI SÖYLEME"
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in babası Mark Evans, komşusunu, kızının şarkılarını çalıp söylemekten dolayı polise şikayet etti.
Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
NİKAHTAN İLK KARELER
Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile hayatını birleştirdi. Begüm Birgören, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.