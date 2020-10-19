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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Başkan Erdoğan'dan eğitim öğretimde dikkat çeken reform mesajı

İKİ UNSURA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Topyekün bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, buna mani olan batıcılığa ve sapkın ideolojilere dikkat çekti.

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tatar

OYLARIN 51,69'UNU ALDI

KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51, 69'unu aldı.

Metropolleri kana bulayacaklardı

4 TERÖRİST YAKALANDI

Metropollere saldırı için eğitilen 4 PKK'lı terörist jandarmanın Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı.

Borsa İstanbul'un büyük başarısı

EN HIZLI BÜYÜYEN BORSA

Borsa İstanbul, büyük bir başarıya imza attı ve dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği belirtildi.

13 köy daha işgalden kurtarıldı

"ERMENİSTAN'A KARŞILIK VERİLDİ"

Azerbaycan ordusu ilerliyor. Cebrail'de 13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini duyurdu.

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor

HEDEF GALİBİYET

Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak

MENAJERİ AÇIKLADI

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Pelkas attığı golle Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı

İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde

DEV MAÇTA FORMA GİYECEKLER

Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti

PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen ve ilişkilerini kabul eden oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan ilk kare geldi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine yapamadı!

İHANET İDDİALARI

Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, birkaç ay içinde yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra barışan çift yine yapamadı, bu ayrılığa ihanetin sebep olduğu iddia edildi.

Bergüzar Korel'den SMA hastalarına yardım edenlere teşekkür

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarında paylaştığı SMA hastalarına yardım kampanyasına destek verenlere Instagram’dan teşekkür etti.

Adele'in babası komşusundan şikayetçi oldu!

"ŞARKILARINI SÖYLEME"

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in babası Mark Evans, komşusunu, kızının şarkılarını çalıp söylemekten dolayı polise şikayet etti.

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

NİKAHTAN İLK KARELER

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile hayatını birleştirdi. Begüm Birgören, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.