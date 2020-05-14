Başkan Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum."