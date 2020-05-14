Başkan Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, '14 Mayıs Eczacılık Günü' vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum."
Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020