Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.





Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Düzce'de etkili olan aşırı yağış ve toprak kayması sonucu kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılmış dere yatağında bulunan cansız bedenin bir kadına ait olduğu açıklanmıştı. Öte yandan Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

KAYBOLANLARIN DÖRDÜ ÇOCUK

Düzce'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi.

Kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatığında bulundu. Bir kadına ait ceset sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAYIP KİŞİLERİN İSİMLERİ İSE ŞÖYLE;

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

Aramalar, özellikle köyden geçen dere yatağında, sele maruz kalan tarlalarda ve fındık bahçelerinde yoğunlaştırıldı.