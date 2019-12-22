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  3. Başkan Erdoğan'dan, duygulandıran 'Sarıkamış şehitleri' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan, duygulandıran 'Sarıkamış şehitleri' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan, duygulandıran 'Sarıkamış şehitleri' paylaşımı

Başkan Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri için paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.



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