Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz.
Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020
El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM