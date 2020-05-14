Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz.

Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum.



El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020