Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa kapımızı asla kapamadık, kapatmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna videolu mesajla katıldı. Doğu Akdeniz'de diyalog vurgusu yapan Erdoğan, "Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Diyalog ve diplomasiye asla kapımızı kapatmadık, kapatmayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Doğu Akdeniz konusu) Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Diyalog ve diplomasiye asla kapımızı kapatmadık, kapatmayacağız. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut sorunların aşılması için her zaman yapıcı tutum sergilemiştir.

Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir.

Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyonlara son verilmesi ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor.

(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık.

Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz.

Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.

Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur.