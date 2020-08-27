Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.