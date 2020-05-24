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24 Mayıs 2020 Pazar 22:01 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşılıklı bayramlaşma tebriğinde bulunulan görüşmelerde, Kovid-19'la mücadelede iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(AA)

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