23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:19 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulduğu ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
(AA)