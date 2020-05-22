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  3. Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
22 Mayıs 2020 Cuma 19:57 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile ayrı ayrı görüşmelerinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu. Ayrıca görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

(AA)


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