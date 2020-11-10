Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken '10 Kasım' mesajı... Yüzümüz güldü! Bir rekor daha geldi... 26 yıllık dostluk bitti! Ve daha fazlası günün özetinde!

10 Kasım 2020 Güncel Haberler

"İstiklal Harbi daha güçlü bir şekilde sürüyor"

DİKKAT ÇEKEN 10 KASIM MESAJI

Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbini yeniden ve daha güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.

Tartışmalı iki madde geri çekiliyor

ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

TBMM'de görüşmeleri devam eden istihdam paketinde esnek çalışmaya ilişkin tartışma yaratan iki maddenin çıkarılması kararlaştırıldı.

İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti

DAĞLIK KARABAĞ'DAN ÇEKİLİYOR

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu geceden itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" dedi.

"FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit"

"FBI DA FARKINDA "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu belirterek, "Bu tehlikeyi ABD içinde FBI da görmeye başladı" dedi.

Türk bilim insanından büyük başarı

NASA EKİBİNİ YÖNETECEK

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrende yaşam arayışına yön verecek bir ekibi yönetecek.

A Milli takımın rakibi Hırvatistan

GÖZLER 20.45'E ÇEVRİLDİ

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları belli oldu. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kayıp

SON DURUMU NE?

Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmayan Adem Ljajic, üçüncü sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta dikkat çeken bir performans düşüklüğü yaşıyor.

Avrupa'dan Asya'ya 'F1'tına

NEFESLER TUTULACAK

Formula 1 araçları yarış öncesi tünelde gövde gösterisi yaptı. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan

Formula 1, 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

26 yıllık dostluk sona erdi

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın, 26 yıldan bu yana süren dostluğu sona erdi. İkili sosyal medyada birbirini sildi.

Mutluluğa 'Evet' dediler

EVLENDİLER

Ünlü oyuncu Ali Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen’le evlendi. Nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması konuştu

"KORKULARI VARDI"

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in eski koruması konuştu. Aile ve çalışam deneyimini anlattı. "En çok çocuklarının kaçırılmasından korkuyorlardı" dedi.

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımı ele verdi

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile yayınladığı pozla kafaları karıştıran Gökhan Alkan'ın, photoshop ile dişlerini düzelttiği ortaya çıktı. Alkan'ı Cavadzade'nin paylaşımı ele verdi.

Melisa ve Umut aşkı devam ediyor!

GÖRÜNTÜLENDİLER

Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Yeniköy'de baş başa yemek yedi. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Kurgu:

duygu.gecu@turkmedya.com.tr