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  3. Başkan Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı
28 Mayıs 2020 Perşembe 23:15 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi. 


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