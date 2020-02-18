Ömer Çelik'ten İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri ile ilgili önemli açıklama

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk heyetinin Moskova'daki temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi." dedi.

Çelik, koronavirüs salgınına : "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile ilgili gelen olumsuz haberlerden kaygı duyuyoruz." diye konuştu.

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devrine ilişkin soru üzerine Çelik, "Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur." yanıtını verdi.

"Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır"

Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...