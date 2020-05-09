Başkan Erdoğan'dan Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit'e tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.
AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."