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  3. Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.


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