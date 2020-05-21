Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Başkan Erdoğan'ın imzasının bulunduğu paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.