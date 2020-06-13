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  3. Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
13 Haziran 2020 Cumartesi 18:32 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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