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  3. Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı, vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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