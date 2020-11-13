Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor. Başkan Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin ismini, "Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olarak açıkladı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyetinin hiç olmadığı kadar gerekli hale geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sadece destan yaşamakla kalmayan kendisi de destan olan Tekirdağ. 2019 seçimlerinde yüzde 44'de ulaştık ama yeter.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.

Kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur.

AK Parti milletin partisidir. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yüreceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur.

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle ara vermek gereklidir. Artık sigara içmiyoruz, içenleri de uyarıyoruz. Kovid'in en önemli sevdalısı akciğer, oradan giriyor. Ordan bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor.

Ayrıntılar geliyor.