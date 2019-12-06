Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış esnasında Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ

30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı, "Cambridge Camii 5 bin 272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu eser misafirperverliğimizi bu topraklara yaşatacak" dedi. Erdoğan açılışını yaptığı camide ise Kur'an-ı Kerim okudu.

1300 KİŞİLİK

1300 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor.