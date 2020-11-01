01 Kasım 2020 Pazar 13:52 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabaha karşı hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabaha karşı hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. "
Başkan Erdoğan, "Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." dedi.