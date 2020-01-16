Başkan Erdoğan'dan bir müjde daha: Hangi şehirlere havalimanı geliyor?

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

"Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz." diyen Başkan Erdoğan birçok alanda yapılan reformlara ilişkin son bilgileri anlattı yeni müjdeleri sıraladı.

"HAVALİMANI SAYIMIZI 56'YA ÇIKARDIK"

Havalimanlarımızın sayısını, 30 ilaveyle 56’ya; yolcu kapasitesini de 317 milyona çıkardık diyen Erdoğan;

" Türkiye’nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı birinci fazını 2019 yılında tümüyle hizmete açtık. Havalimanımız 2019’da, iç hatta 12,5 milyona yakın, dışhatta ise 39,5 milyona yakın olmak üzere toplamda 51 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştı. İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını da Haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"YENİ HAVALİMANLARI GELİYOR"

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş ve Balıkesir havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımını tamamladık. Denize inşa edilmiş havalimanı olarak dünyada benzerine az rastlanan Ordu-Giresun Havalimanından sonra, şimdi de Rize-Artvin Havalimanını yapıyoruz. Gümüşhane-Bayburt, Yozgat ve Tokat Havalimanlarının yapımları sürüyor. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60’dan 2019 yılı sonu itibariyle 326’ya, büyük gövdeli uçak sayımızı 162’den 540’a, sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik.