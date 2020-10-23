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  • Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz
23 Ekim 2020 Cuma 21:41 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Berlin'deki cami baskını hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı twitter'den paylaşımda bulundu.

Berlin'deki cami baskınını kınayan Başkan Erdoğan paylaşımında, "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.

Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." dedi.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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